Drehleiterrettung in Deizisau: Brand wegen Defekt an Waschmaschine

1 Die Feuerwehr war mit 48 Einsatzkräften bei der Löschung eines Brandes in Deizisau. Foto: dpa/Hauke-Christian Dittrich

In einem Mehrfamilienhaus in Deizisau (Kreis Esslingen) ist Feuer ausgebrochen. Laut Polizei war eine defekte Waschmaschine der Ausgangspunkt. Mehrere Bewohner hatten sich im Gebäude aufgehalten. Eine Frau wurde mit der Drehleiter gerettet.











Im Keller eines Mehrfamilienhauses in Deizisau ist am Sonntag ein Brand ausgebrochen. Das berichtet die Polizei. Ursache sei ein technischer Defekt an einer Waschmaschine gewesen. Gegen 11.15 Uhr seien Feuerwehr und Polizei alarmiert worden, nachdem eine starke Rauchentwicklung im Treppenhaus des Gebäudes in der Olgastraße bemerkt worden war. Zwei der anwesenden Hausbewohner konnten sich dem Bericht zufolge selbstständig in den Garten retten, eine weitere Hausbewohnerin, die sich zunächst auf dem Balkon in Sicherheit bringen konnte, sei nachfolgend von der Feuerwehr mittels einer Drehleiter vom Gebäude weggeholt worden.

Bewohner sind unverletzt

Die Feuerwehr, die dem Bericht zufolge mit sieben Fahrzeugen und 48 Feuerwehrleuten im Einsatz war, hat den Brand im Waschkeller rasch gelöscht. Die drei Bewohner seien vom Rettungsdienst, der mit drei Fahrzeugen, einem Notarzt und vier freiwilligen Helfern im Einsatz war, betreut worden. Sie seien vor Ort untersucht worden und unverletzt geblieben. Zum entstandenen Sachschaden liegen nach Angaben der Polizei noch keine Informationen vor.