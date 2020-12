1 Vor der schön erleuchteten Peter- und Paulskirche spielt der Posaunenchor für das Videoprojekt „Köngener Weihnacht“. Foto: Ines Rudel

Die Köngener tragen ihren ökumenischen Gottesdienst an Heiligabend in die Wohnstuben. An der „Köngener Weihnacht“ dürfen sich Bürgerinnen und Bürger mit Videobotschaften beteiligen.

Köngen - Gott und die Welt trifft sich an Heiligabend in der Peter- und Paulskirche in Köngen. Da das in diesem Jahr wegen der Corona-Pandemie nicht möglich ist, wird der Gottesdienst in die Wohnzimmer übertragen. Zusätzlich zu den Aufnahmen dürfen Köngener Bürgerinnen und Bürger Grüße per Video aufzeichnen, die ein professionelles Filmteam dann einbaut. Die Idee für den besonderen Video-Gottesdienst stammt von Bürgermeister Otto Ruppaner. Er hat auch Mittel aus den Töpfen der Bürgerstiftung aufgetan, um das Projekt zu finanzieren. Gemeinsam mit dem evangelischen Pfarrer Ronald Scholz hat er das Projekt dann entwickelt.