1 Untersuchungshaft in Stammheim: Suizid hinter der Zellentür Foto: dpa/Marijan Murat

Der Prozess am Stuttgarter Landgericht gegen einen Esslinger, dem Vergewaltigung und schwerer Kindesmissbrauch vorgeworfen wurden, endet dramatisch.

Stuttgart - Noch bevor die Roben übergestreift sind, betreten Altar Fendo und Pinar Tikir-Fendo ganz in Schwarz gekleidet den Sitzungssaal 1 des Stuttgarter Landgerichts. Es ist der letzte Auftritt des Verteidigerehepaars in einem Verfahren, das jetzt ein dramatisches Ende nimmt. Der Mandant, das gibt der Vorsitzende Richter Volker Peterke in einer Stellungnahme bekannt, „hat sich am Sonntag, 11. Juli, in der JVA Stammheim selbst das Leben genommen.“ Durch dieses tragische Ereignis sei das Verfahren an diesem Punkt beendet, so Peterke weiter.