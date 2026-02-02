Dramatischer Rettungseinsatz: Klinikum Stuttgart rettete sein Leben – Patient spendet gewaltige Summe aus Dank
1
Frank Bauer (links) und der Intensivmediziner und Notarzt Matthias Ott auf dem Dach des Klinikums Stuttgart. Foto: Klinikum Stuttgart

Nach einer Infektion droht Frank Bauers Lunge zu versagen. Der Transport scheint unmöglich. Ein Notfallplan des Klinikums Stuttgart bringt die Wende – und rettet den 65-Jährigen.

Als Frank Bauer auf dem Hubschrauberlandeplatz des Klinikums Stuttgart steht, übermannen ihn die Gefühle: Vor wenigen Monaten war der 65-Jährige schon einmal hier oben – damals als schwerkranker Patient, irgendwo auf der Kippe zwischen Leben und Tod. Dass er überlebte, hatte er einer kleinen mobilen Herz-Lungen-Maschine zu verdanken. Und dem beherzten Eingreifen des jungen Intensivmediziners und Notarztes Matthias Ott, der nun neben Frank Bauer steht. Er höre gerne Depeche Mode, sagt Bauer. „Und der hier ist daher mein ‚personal Jesus’.“

