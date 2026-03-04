Dramatische Hunderettung am Buberlesweiher bei Botnang

1 Die Stuttgarter Feuerwehr hat eine Labrador-Hündin aus dem Morast befreit. Foto: Feuerwehr Stuttgart

Am Dienstagnachmittag hat die Stuttgarter Feuerwehr eine Labrador-Hündin gerettet. Das Tier war in Morast geraten und konnte sich nicht mehr selbst befreien. Die Hintergründe.











Link kopiert

Die Feuerwehr Stuttgart hat am Dienstagnachmittag eine Labrador-Hündin am Buberlesweiher gerettet. Das Tier war im Bereich des Sommerhaldenwegs im Wald bei Stuttgart-Botnang in den Morast eingesunken und konnte sich nicht mehr selbst befreien.

Nach Angaben der Polizei wurde die elfjährige Hündin seit dem Mittag vermisst und befand sich in einer lebensbedrohlichen Lage. Gegen 15 Uhr meldeten Spaziergänger Hundebellen aus einem Moorgebiet abseits eines Weges. Eine Frau entdeckte die völlig entkräftete Hündin am Rand des Buberlesweihers und alarmierte die Feuerwehr.

Bereits bei der Anfahrt erhielten die Einsatzkräfte der Feuerwehr die Information, dass ein Hund im Morast feststecke. Der Einsatzleiter forderte daraufhin ein weiteres Löschfahrzeug an. Vor Ort bestätigte sich die Lage: Die Hündin war im matschigen Uferbereich des Buberlesweihers eingesunken. Ohne geeignete Hilfsmittel war eine Rettung nicht möglich.

Morastiger Buberlesweiher im Wald bei Stuttgart-Botnang (Archiv). Foto: Blumberg

Moor-Rettung am Buberlesweiher

Die Feuerwehr schuf mithilfe von Steckleiterteilen einen sicheren Zugang über die Böschung zum See. Ein Feuerwehrangehöriger erkundete in Gummistiefeln und Schutzanzug die Situation im Moor. Nach dem Eintreffen der Wasserrettungseinheit der Feuerwache 3 gingen zwei Einsatzkräfte, mit Leinen gesichert, in speziellen Neoprenanzügen zu dem Tier vor. Sie befreiten die Hündin aus dem Morast und brachten sie über die Böschung in Sicherheit.

Dort wurde das Tier mit Wasser versorgt, grob gereinigt und mit Decken vor weiterer Auskühlung geschützt.

Parallel dazu ermittelte die Polizei die Halterin. Sie traf kurze Zeit später an der Einsatzstelle ein und nahm ihre Hündin in Empfang. Anschließend brachte die Polizei beide aus dem Wald, damit die Halterin eigenständig eine Tierarztpraxis aufsuchen konnte.

Gefährlicher Morast am Buberlesweiher

Der Buberlesweiher liegt in schattigem Gelände im Wald oberhalb von Botnang und wird gerne von Spaziergängern angesteuert, manchmal auch von abenteuerlustigen Kindern aus der Nachbarschaft.

In der Regel begeben sich Menschen aber nicht in den morastigen Teil des Uferbereichs, der seine Tücken hat. Es gab in der Vergangenheit keine Meldungen über Zwischenfälle an dem eigentlich relativ harmlosen Tümpel, der nicht zum Baden geeignet ist. 2014 musste die Feuerwehr allerdings die dort lebenden Tiere vor der Austrocknung des Teichs retten.

Im Einsatz waren Kräfte der Berufsfeuerwehr Stuttgart von der Feuerwache 2 mit einem Einsatzleitwagen und einem Löschfahrzeug sowie von der Feuerwache 3 mit einem Gerätewagen zur Wasserrettung. Insgesamt waren zehn Feuerwehrleute beteiligt. Auch eine Streifenwagenbesatzung der Polizei war vor Ort.

Dieser Artikel erschien erstmals am 3. März 2026 und wurde am 4. März aktualisiert.