Drama in Istanbul: Tötete Pestizid drei Menschen in einem Hotel in Istanbul?
1
Im Viertel rund um die Fatih-Moschee befindet sich das Hotel, das im Mittelpunkt der Untersuchungen steht Foto: picture alliance/Peter Schickert

Nach dem Tod einer Hamburgerin und ihrer zwei Kinder in Istanbul fordern Verwandte, dass der türkische Präsident Recep Erdogan sich einschaltet. Was weiß man bisher?

Das kleine Hotel Harbour Suites Old City im Istanbuler Stadtteil Fatih liegt in Fußnähe aller Sehenswürdigkeiten der Altstadt und wird von vielen Gästen als preiswerte und sehr saubere Bleibe gelobt. Jetzt sind innerhalb weniger Tage drei deutsche Hotelgäste – eine türkischstämmige Hamburgerin und ihre zwei Kinder – gestorben; vier weitere Gäste liegen mit Vergiftungssymptomen im Krankenhaus.

Weiterlesen mit

Unsere Abo-Empfehlungen

Von hier, für die Region,
über die Welt.

Flex-Abo
pro Woche  2,00 € Im 1. Jahr vergünstigt lesen, flexibel kündbar.* Im 1. Jahr vergünstigt, flexibel kündbar.*
»
-50%
Jahres-Abo
pro Woche  1,25 € 1 Jahr binden und den besten Preis sichern.* 1 Jahr binden und den besten Preis sichern.*
»
Probe-Abo
pro Woche  0,25 € 4 Wochen lang testen.* 4 Wochen lang testen.*
»
* anschließend 9,99 € mtl.
  • Zugriff auf alle Inhalte der EZ im Web
  • Unkompliziert kündbar
* anschließend 9,99 € mtl.
Als führende Tageszeitung in der Region, berichtet die Eßlinger Zeitung umfassend und kompetent über das Geschehen in der Welt und die bewegenden Geschichten vor Ihrer Haustür. Mit unserem EZ Plus Abo haben Sie von überall, rund um die Uhr Zugriff auf alle exklusiven redaktionellen Inhalte auf www.esslinger-zeitung.de.