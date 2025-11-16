Drama in Istanbul: Tötete Pestizid drei Menschen in einem Hotel in Istanbul?

Tötete Pestizid drei Menschen in einem Hotel in Istanbul?

1 Im Viertel rund um die Fatih-Moschee befindet sich das Hotel, das im Mittelpunkt der Untersuchungen steht Foto: picture alliance/Peter Schickert

Nach dem Tod einer Hamburgerin und ihrer zwei Kinder in Istanbul fordern Verwandte, dass der türkische Präsident Recep Erdogan sich einschaltet. Was weiß man bisher?











Das kleine Hotel Harbour Suites Old City im Istanbuler Stadtteil Fatih liegt in Fußnähe aller Sehenswürdigkeiten der Altstadt und wird von vielen Gästen als preiswerte und sehr saubere Bleibe gelobt. Jetzt sind innerhalb weniger Tage drei deutsche Hotelgäste – eine türkischstämmige Hamburgerin und ihre zwei Kinder – gestorben; vier weitere Gäste liegen mit Vergiftungssymptomen im Krankenhaus.