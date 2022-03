Arbeitsagentur-Chefin über Karrierechancen Mangelt es Frauen im Job an Selbstbewusstsein?

Frauen sind in Führungspositionen häufig unterrepräsentiert. Dabei fehlt es weder an Kompetenz, noch an Führungsqualitäten. Was einer Karriere häufig im Weg steht, erläutert Karin Käppel, die Chefin der Göppinger Arbeitsagentur.