Dortmund: Polizei verletzt Mann tödlich mit Dienstwaffe

Ein mit einem Messer bewaffneter Mann soll in einem Seniorenheim andere Menschen bedroht haben. Nach dem Eintreffen von Polizisten eskaliert die Lage.











Die Polizei hat einen Mann in Waltrop bei Dortmund tödlich verletzt. Zuvor soll der Mann laut einem Anrufer in einem Seniorenzentrum in Waltrop zwei Personen mit einem Messer bedroht haben. Nach Eintreffen der Einsatzkräfte aus Recklinghausen kam es „nach derzeitigen Erkenntnissen“ erneut zu einer Bedrohungssituation, teilten die Staatsanwaltschaft Bochum und Polizei Dortmund anschließend mit.

Weiter hieß es: „Die Einsatzkräfte setzen die Dienstwaffe ein.“ Der Anfang 50-Jährige sei dabei verletzt und durch Rettungskräfte in ein örtliches Krankenhaus gebracht worden, wo er später gestorben sei.

Aus Neutralitätsgründen habe die Polizei Dortmund unter Federführung der Staatsanwaltschaft Bochum die weiteren Ermittlungen übernommen. Weitere Details gab die Polizei zunächst nicht bekannt.