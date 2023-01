1 Laut Polizei war die Fahrbahn schneeglatt. (Symbolbild) Foto: IMAGO/U. J. Alexander/IMAGO

Fünf Menschen sind bei einem Zusammenstoß zweier Autos bei Dornstetten (Landkreis Freudenstadt) verletzt worden - vier von ihnen schwer. Darunter waren auch zwei Kinder im Alter von fünf Jahren. Laut Polizeimitteilung vom Dienstag geriet ein 58-Jähriger am Vorabend auf schneeglatter Fahrbahn in einer Kurve in den Gegenverkehr.

Schwer verletzt ins Krankenhaus

Dort stieß sein Wagen mit dem entgegenkommenden Auto eines 23-Jährigen zusammen. Dieser wurde leicht verletzt. Der 58-Jährige und seine drei Mitfahrer kamen schwer verletzt ins Krankenhaus. Die Straße war während des gesamten Einsatzes voll gesperrt.