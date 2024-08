Dorn investiert in Esslingen: Bestatter baut neues Institut und Wohnungen am Friedhof

1 Spatenstich mit Spaß: Die Familie Dorn und Kröß nebst Bauleitung werfen die ersten Schaufeln Erde über die künftige Baustelle. Foto: /Robin Rudel

Passender kann ein Ort für ein Dienstleistungszentrum zum Thema Leben und Tod kaum sein: Gleich am Esslinger Ebershaldenfriedhof baut der Bestatter Dorn sein neues Institut, das im Erdgeschoss liegt. Darüber werden Wohnungen gebaut.











Link kopiert

Fröhliche Gesichter, Sekt, Bier und Häppchen, Kinderlachen und viel Familie beim Spatenstich zum neuen Beerdigungsinstitut der Firma Arthur Dorn. Aber in der Spatenstichrede von Manuel Dorn am Mittwochnachmittag mischte sich neben der Erleichterung, dass der Bau endlich losgehen kann, ein Schuss Verbitterung: Die Stadt Esslingen, speziell das Baurechtsamt, habe es der Firma schwer gemacht. Es bekleckerte sich im Genehmigungsmarathon zumindest aus der Sicht der Bauherren nicht mit Ruhm. Dorn nannte es in seiner Festtagsrede Baurechtsverhinderungsamt. Eine Stellungnahme dazu seitens der Stadt Esslingen gab es am Donnerstag nicht.