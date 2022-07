1 Der Dorfplatz beim Backhaus soll aufgewertet werden, um die Aufenthaltsqualität in der Ortsmitte zu erhöhen. Foto: /Peter Stotz

Die Gemeinde Lichtenwald plant, das Gebiet an der Hauptstraße und beim Rathaus aufzuwerten mit mehr Wohnraum und mehr Aufenthaltsqualität.















Wie in allen Kommunen in der Region Stuttgart ist auch in Lichtenwald Wohnraum ein knappes und begehrtes Gut – an den Ortsrändern gibt es allerdings kaum mehr Flächen für weiteres Bauland. Um eine dem Ortsbild angemessene Innenentwicklung und Nachverdichtung steuern zu können, hat der Gemeinderat von Lichtenwald nun den Entwurf für einen Bebauungsplan für das Gebiet beim Rathaus Thomashardt beschlossen.