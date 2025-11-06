Doppelhaushalt in Stuttgart: Streichlisten öffentlich – wen trifft das Spardiktat der Stadt?

Stuttgart ist auf Sparkurs. Wir zeigen in einer interaktiven Übersicht, welche Investitionen, Programme und Projekte die Verwaltung streichen will.
Noch sind die veröffentlichten Sparlisten der Ämter für den Doppelhaushalt 2026/27 nicht abschließend, aber bereits jetzt zeigt sich das Ausmaß, mit dem in der Landeshauptstadt in allen Bereichen gekürzt werden muss – und Gebühren für Bürgerinnen und Bürger steigen sollen: Es trifft Kultur- ebenso wie Klimaschutzprojekte. Soziale Anlaufstellen wie Familien, die mehr für Kitas und Schülerbetreuung zahlen sollen.