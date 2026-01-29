Doppeletat 2026/27: Warum der Sparhaushalt in Stuttgart Frauen besonders trifft

Warum der Sparhaushalt in Stuttgart Frauen besonders trifft

Wenn weniger Geld in Gehwege gesteckt wird, Mittel für Frauenberatungsstellen und Angebote der VHS gekürzt werden, sind Frauen überproportional betroffen.

Keine zusätzliche Stelle fürs Frauenhaus, weniger Geld für Angebote, die süchtigen Frauen oder Migrantinnen helfen – an manchen Stellen im kürzlich verabschiedeten Stuttgarter Doppelhaushalt 2026/27 ist offensichtlich, dass davon vor allem Frauen betroffen sind. Aber wie ist das etwa bei der Verkehrsplanung oder wenn die Zuschüsse für die Volkshochschule (VHS) gekürzt werden? Ein Blick durch die Gleichstellungsbrille auf den Haushalt, in dem die Stadt 800 Millionen sparen musste: