Doppeletat 2026/27: Warum der Sparhaushalt in Stuttgart Frauen besonders trifft
1
Wenn weniger Geld in Gehwege gesteckt wird, Mittel für Frauenberatungsstellen und Angebote der VHS gekürzt werden, sind Frauen überproportional betroffen. Foto: IMAGO

Um zu sparen, hat die Stadt Stuttgart überall den Rotstift angesetzt. Wie sind Frauen davon betroffen? Ein Blick auf den Doppelhaushalt 2026/27 durch die Gleichstellungsbrille.

Keine zusätzliche Stelle fürs Frauenhaus, weniger Geld für Angebote, die süchtigen Frauen oder Migrantinnen helfen – an manchen Stellen im kürzlich verabschiedeten Stuttgarter Doppelhaushalt 2026/27 ist offensichtlich, dass davon vor allem Frauen betroffen sind. Aber wie ist das etwa bei der Verkehrsplanung oder wenn die Zuschüsse für die Volkshochschule (VHS) gekürzt werden? Ein Blick durch die Gleichstellungsbrille auf den Haushalt, in dem die Stadt 800 Millionen sparen musste:

Weiterlesen mit

Unsere Abo-Empfehlungen

Von hier, für die Region,
über die Welt.

Flex-Abo
pro Woche  2,00 € Im 1. Jahr vergünstigt lesen, flexibel kündbar.* Im 1. Jahr vergünstigt, flexibel kündbar.*
»
-55 %
Jahres-Abo
pro Woche  1,25 € 1 Jahr binden und den besten Preis sichern.* 1 Jahr binden und den besten Preis sichern.*
»
Probe-Abo
pro Woche  0,25 € 4 Wochen lang testen.* 4 Wochen lang testen.*
»
*anschließend 10,99 € mtl.
  • Exklusive Artikel, Serien und Abovorteile genießen
  • Zugriff auf alle Inhalte der EZ im Web
*anschließend 10,99 € mtl.
Als führende Tageszeitung in der Region, berichtet die Eßlinger Zeitung umfassend und kompetent über das Geschehen in der Welt und die bewegenden Geschichten vor Ihrer Haustür. Mit unserem EZ Plus Abo haben Sie von überall, rund um die Uhr Zugriff auf alle exklusiven redaktionellen Inhalte auf www.esslinger-zeitung.de.