1 Bei der Präsentation der VW-Halbjahreszahlen war Oliver Blume zwar nicht dabei, aber ein Hauptthema für Investoren und Journalisten. Foto: imago images / rheinmainfoto

VW und Porsche teilen sich künftig einen Chef. Bei der Präsentation der Halbjahreszahlen erklärt der Konzern, wie Zweifel an der Doppelfunktion aus dem Weg geräumt werden sollen.















Mit zwei Maßnahmen will der VW-Konzern Bedenken wegen der künftigen Doppelrolle Oliver Blumes zerstreuen. Die erste ist personeller Natur und heißt Arno Antlitz. Der bisherige Finanzchef der VW-Gruppe wird gleichzeitig COO, also oberster Manager aller operativen Geschäfte des größten deutschen Industrieunternehmens. Er soll den Porsche-Chef Blume entlasten, der von September an zusätzlich auch das Ruder bei VW übernimmt. Die zweite Maßnahme zielt auf die rechtliche Absicherung bei eventuellen Interessenskonflikten zwischen dem Mutter- und dem Tochterunternehmen, die beide von Blume geführt werden. Man werde mit externer juristischer Beratung „robuste Prozesse“ etablieren, um Fälle sauber zu regeln, in denen es zu Interessenskollisionen kommt, so Antlitz.