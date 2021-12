1 Matthäus Karrer bei seiner Predigt in der Domkirche St. Eberhard Foto: Horst Rudel

Als Mahnung gegen Verschwörungsmythen und mit der Aufforderung zur Zuversicht stand der Weihnachtsgottesdienst in der Domkirche St. Eberhard ganz im Zeichen von Corona.















Stuttgart - Wie trügerisch die „Sehnsucht war, Weihnachten wieder ganz normal feiern zu können“, unterstrich Weihbischof Matthäus Karrer in der Domkirche St. Eberhard gleich zu Beginn, in der Begrüßung der Gemeinde. Nun aber seien wir „in der zweiten Corona-Weihnacht gelandet“. Eine Situation, „in der wir absolut nicht wissen, was uns noch einholen wird auch an gesellschaftlichen Verwerfungen und Streitereien, wie wir sie jetzt schon haben“.

Daran knüpfte Karrer in seiner Predigt zum Kapitel „Im Anfang war das Wort“ aus dem Johannes-Evangelium an. Ein Text, den er als „Hymnus voller Hoffnung“ bezeichnete, der uns zum Lernen auffordere, ganz aktuell in doppelter Hinsicht: „Nehmt die Situation nüchtern an, wie sie ist, geht einen realistischen Weg anstatt Träumereien und Verschwörungserzählungen zu folgen“. In einem nachdrücklichen Plädoyer für „Nüchternheit und Realitätsbewusstsein“ variierte er dieses Leitmotiv seiner Predigt dann mehrfach und betonte: „Johannes lehrt uns, in Offenheit die Fakten anzunehmen und nicht zu schwadronieren, wer verantwortlich ist und Schuld hat“.

Gottesdienst im Zeichen der Pandemie

In dieser Haltung, so der zweite Aspekt, erweise sich das Evangelium als „das Licht in der Finsternis, als eine Kraftquelle, um Schritt für Schritt die Herausforderungen anzugehen“. Der Auftrag für Christen sei deshalb, „dem Mitmenschen ein gutes Wort zu schenken, das ihn über die Schwelle trägt“. Ganz speziell gelte dies mit Blick auf Menschen, „die im eigenen, engen Denken gefangen genommen sind und sich nicht für eine neue Perspektive freimachen können“. In diesem Sinne gelte es, „hoffnungsfroh, aber auch nüchtern und in Sachlichkeit in die nächsten Wochen zu gehen“.

Auch sonst stand der zentrale Weihnachtsgottesdienst der katholischen Christen der Landeshauptstadt ganz im Zeichen der Pandemie: kein feierlicher Einzug durch das Kirchschiff, nur eine handvoll Ministranten und mit Stadtdekan Christian Hermes nur ein Co-Zelebrant. Statt der sonst bis zu den Stehplätzen vollen Kirche jede zweite Bank gesperrt, die anderen mit Abstandsvorschrift besetzt. Der wechselseitige Friedensgruß der Gläubigen nicht als warmer Handschlag und über die Bänke hinweg getauscht, sondern als symbolisches Touchieren mit der nachbarlichen Faust und statt des offen und freundlich zugewandten Gesichts ein über die Augenpartie vermitteltes Lächeln überm Maskenrand.

Das war dagegen „ganz normal“

„Ganz normal“ aber war, dass die vielgerühmte Dommusik auch dieser Weihnachtsmesse ein besonderes Gepräge verlieh. Nun allerdings nicht in großer Besetzung für ausgreifende Sakralmusik, sondern kammermusikalisch minimalistisch mit der sehr kurzen, dem jungen Joseph Haydn zugeschriebene Missa Rorate coeli desuper in G-Dur. Unter Leitung von Domkapellmeister Christian Weiherer ließen drei Vokalisten und vier Streicher plus Chororgel dieses freudige Werk in federnder Leichtigkeit und luftiger Transparenz in berührender Innigkeit erklingen. Wie ein Sinnbild auch für die quasi solitär sitzende Gemeinde, was ganz unmittelbar dies erleben ließ: Es kommt auf jeden Einzelnen an, und jetzt ganz besonders!

Und „ganz normal“ war dann auch, wie Domorganist Johannes Mayr den Orgelschluss der Messe mit einem Werk von César Franck gestaltete: als ein dynamisch vorwärtsstürmendes Klanggebirge, wie ein strahlend heller Kraftquell der Zuversicht. Weihnachten pur.