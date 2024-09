Dörfer evakuiert: Zwei Tote bei Waldbrand in Griechenland

Zwei Tote bei Waldbrand in Griechenland

5 Der Einsatz der Feuerwehr hat den Brand noch nicht stoppen können. Foto: Uncredited/AP

Hunderte Feuerwehrleute kämpfen gegen die Flammen, doch der Wind macht die Löscharbeiten fast unmöglich: In der Region Korinth tobt ein Waldbrand, der bereits zwei Menschen das Leben gekostet hat.











Link kopiert

Athen - Bei einem großen Waldbrand in bergigem Gelände in der griechischen Region Korinth sind zwei Menschen ums Leben gekommen. Es soll sich um zwei Männer aus dem Dorf Ano Pitsa handeln: Sie seien aufgebrochen, um einem Freund beim Kampf gegen die Flammen zu helfen und anschließend vermisst worden, berichtete der Fernsehsender ERTNews unter Berufung auf die Feuerwehr. Später wurden zwei Leichen geborgen, sie seien jedoch bislang nicht offiziell identifiziert worden.

Seit Sonntag sind in der Region Hunderte Feuerwehrleute sowie neun Löschflugzeuge im Einsatz, doch die Löscharbeiten werden durch stürmischen Wind erschwert. Sechs Ortschaften wurden vorsorglich evakuiert. Wegen der starken Rauchentwicklung haben die Behörden ältere und kranke Menschen auch in weiter entfernten Ortschaften dazu angehalten, in ihren Häusern zu bleiben.