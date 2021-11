1 Die Bezirksliga-Fußballer des FV Neuhausen sind sportlich ambitioniert. Sie dürften weiterhin um Punkte kämpfen – wollen es angesichts der Pandemielage aber nicht. Foto: /Herbert Rudel

Eine sofortige Unterbrechung der Saison der Amateurfußballer stand im Raum. Jetzt soll doch weitergespielt werden. In der Region finden das viele nicht gut.















Esslingen - Die Verantwortlichen des FV Neuhausen haben sofort reagiert. Sie schickten Johannes Veit, dem Spielleiter des Fußball-Bezirks Neckar/Fils, eine Nachricht, dass sie mit ihren Mannschaften nicht zum Bezirksliga-Spitzenspiel beim 1. FC Eislingen und in der Kreisliga B beim TSV Wernau II antreten werden. Grundlage dafür ist eine Mitteilung, die der Württembergische Fußball-Verband (WFV) nur kurz zuvor veröffentlicht hatte: Der Spielbetrieb soll fortgesetzt werden. „Jedoch werden Spielverlegungen im Einzelfall gestattet, sofern sich beide Mannschaften einig sind und dies beantragen“, hieß es in dem Schreiben. Strafen soll es bei Nichtantritt nicht geben. Das hatte am Donnerstagabend ein Gremium aus Verbandsspielausschuss sowie den 16 Bezirks-Vorsitzenden und -Spielleitern beschlossen, nach einer zweistündigen „kontroversen, aber konstruktiven Debatte“, wie der WFV verlauten ließ.