1 Helen Kevric vom TV Nellingen hat in ihrer Altersklasse alle Titel geholt. Foto: /Georg. Hrivatakis

Bei der Jugend-DM und dem Deutschlandpokal in Berkheim haben Helen Kevric und Marlene Gotthardt vom TV Nellingen viele Medaillen abgesahnt. Kevric hat keinen Meistertitel ausgelassen.















Link kopiert

Esslingen - Im Finale am Stufenbarren tritt als letzte Turnerin Helen Kevric vom TV Nellingen an. Es ist Sonntag, der Abschlusstag eines langen Wochenendes, an dem sich die besten Kunstturnerinnen der Altersklassen 10 bis 15 in der Turnhalle der Schillerschule Berkheim zu den deutschen Meisterschaften und zum Deutschlandpokal getroffen haben. Bei dem Pokal-Wettbewerb treten die besten Sportlerinnen der Länderverbände in Teams gegeneinander an.