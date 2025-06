DM im Equality-Tanzen: Schwarz-Weiß-Club Esslingen: Ein Erfolg auf ganzer Linie

1 Das Tanzpaar auf dem Siegerpodest, von links: Julia Kunsek und Tatiana Karina-Wedrich vom TSZ Fischbach. Foto:

Die Tänzerinnen vom SWC Esslingen glänzen bei den deutschen Meisterschaften im Equality-Tanzen.











Bei den diesjährigen deutschen Meisterschaften im Equality-Tanzen in Standard und Latein glänzte der Schwarz-Weiß-Club Esslingen mit beeindruckenden Leistungen seiner Tanzpaare. Besonders das Duo Viktoria Rappoport und Petra Steinberger überzeugte mit einer starken Performance in der B-Klasse Frauen 40+ und sicherte sich verdient den zweiten Platz. Die beiden Tänzerinnen zeigten in ihrer Alters- und Leistungsklasse tänzerische Präzision, emotionale Ausdrucksstärke und eine harmonische Verbindung, die Publikum und Jury gleichermaßen begeisterten.