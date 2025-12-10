DKMS-Aktion im Keis Esslingen: Plochinger kämpfen weiter für an Blutkrebs erkrankten Optiker

1 Holger Frommann vor der Erkrankung Foto: privat

Die Leukämieerkrankung von Optikermeister Holger Frommann bewegt viele Menschen in Plochingen. Bereits zum zweiten Mal wurden deshalb Stammzellenspender gesucht.











Den Anstoß zu der Aktion gab die Blutkrebserkrankung des Plochinger Optikermeisters Holger Frommann. Bei einer Typisierungsaktion für die DKMS (Deutsche Knochenmarkspenderdatei) haben sich in Plochingen erneut zahlreiche Menschen als potenzielle Stammzellenspender registrieren lassen.

Es war bereits die zweite Stammzellenregistrierungsaktion: Die Handballer vom TVP hatten bereits vor drei Wochen an einem Spieltag eine Aktion durchgeführt, doch der Zulauf war auch beim zweiten Mal groß.

168 Menschen lassen sich in Plochingen registrieren

„Wir schicken 168 Proben zur Auswertung nach Köln in das DKMS-Labor“, berichtet Annette Krämer-Schmid, die Vorsitzende des Arbeitskreises Plochinger Vereine (AKPV), der die Aktion in der Stadthalle zusammen mit dem Stadtmarketing auf die Beine gestellt hat. Auch verschiedene Mitgliedsvereine und Geschäftsleute, von der Feuerwehr bis zum Eiscafé Zanetti, warben unter dem Motto „Mund auf. Stäbchen rein. Spender sein.“ für die Teilnahme.

Besonders gefreut habe sie, dass sich viele junge Menschen registrieren ließen, sagt Krämer-Schmid: „Sie bleiben als Spender lange in der Datei und sichern dadurch die Verfügbarkeit für die nächste Generation.“ Auch Geldspenden von einigen Bürgerinnen und Bürger, die aufgrund ihres Altes nicht mehr Stammzellenspender werden können, gingen ein.

Wer beide Gelegenheiten in Plochingen verpasst hat, kann auch online ein Set zum Registrieren bestellen: www.dkms.de. aia