1 Till Elsässer hat seine neue Powerbank neulich schon privat getestet. Jetzt lädt er zum öffentlichen Test ins Schmellbachtal. Foto: Veranstalter

Am Samstag sollen fünf DJs mittels einer solarbetriebenen Powerbank das Schmellbachtal beschallen. Die DJ-Sets beginnen am Nachmittag – wie lange Musik gespielt wird, hängt auch von der Leistungsfähigkeit des Gerätes ab.















Der Veranstalter Hudu richtet am Samstag, 22. Juli, bei der Gaststätte Schmellbachtal eine Art Clubabend unter freiem Himmel aus. Teilnehmer des Spendenlaufs für das Kinderhospiz Stuttgart und alle anderen Interessierten können von 16.30 Uhr an bis in den späten Abend im Rohrer Wald fünf DJs bei der Arbeit zusehen und sich dabei unterhalten oder tanzen. Bei dem sogenannten Flashbash mit dem Motto „One Night in Forest“ wird die „nachhaltige Powerbank“ des Veranstalters Hudu getestet. „Wir legen auf, bis die Powerbank ausgeht“, teilt die Gaststätte Schmellbachtal mit. Er wisse wirklich nicht, wie lange die solarbetriebene Powerstation „EcoFlow Delta Pro” mit drangehängter Musikanlage, Licht, Laptops und Nebelmaschine durchhalten werde, sagte Hudu-Chef Till Elsässer auf Anfrage unserer Zeitung.

Bei seinem DJ-Projekt Hudu gehe es darum, „Mensch, Natur und Musik in Verbindung zu bringen”, so Elsässer. „Friedvoll und entspannt” werde es an dem Abend zugehen, an dem auch Spenden für das Kinderhospiz Stuttgart generiert werden sollen. Zu den DJ-Sets von Der Stau, Tano & Vasili, Househalt Andi, Oli Brünemann und Hudu alias Till Elsässer selbst erwarte er bei freiem Eintritt 500 Besucher, sagte der Veranstalter. Und die Gaststätte Schmellbachtal teilt mit: „Es wird ganz sicher eine unvergessliche und legendäre Sommernacht bei ,One Night in Forest’.“