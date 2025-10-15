«Disney Destiny»: Meyer Werft liefert neues Kreuzfahrtschiff früher ab

1 Die "Disney Destiny" ist das jüngste von der Meyer Werft fertiggestellte Kreuzfahrtschiff. (Archivfoto) Foto: Lars Penning/dpa

Der US-amerikanische Disney-Konzern ist ein guter Kunde der Papenburger Meyer Werft. Das jüngste Kreuzfahrtschiff soll in einigen Wochen den Dienst aufnehmen.











Link kopiert

Papenburg - Zwei Wochen früher als ursprünglich geplant hat die Meyer Werft aus Papenburg ihr neuestes Kreuzfahrtschiff, die "Disney Destiny", abgeliefert. Der Ozeanreise war im September über eine Strecke von gut 40 Kilometern auf der Ems zur Nordsee überführt worden.

Die "Disney Destiny" ist das dritte Schiff der sogenannten Wish-Klasse, das die Meyer Werft für den Disney-Konzern gebaut hat. Das Schiff verfügt über rund 1.250 Kabinen und bietet der Werft zufolge Platz für etwa 4.000 Passagiere. Wie ihre Schwesterschiffe "Disney Wish" und "Disney Treasure" ist die "Disney Destiny" mit einem Antrieb mit Flüssigerdgas (LNG) ausgestattet, der die Emissionen im Vergleich zu althergebrachten Antrieben reduzieren soll.

Schon 2010 und 2011 baute die Meyer Werft zwei Kreuzfahrtschiffe für Disney. Im vergangenen Jahr bekam die schwer angeschlagene Werft vier weitere Aufträge von dem US-amerikanischen Unterhaltungskonzern, die von 2027 bis 2031 abgeliefert werden sollen. Voraussichtlich im November soll die "Disney Destiny" zu ihrer ersten Reise aufbrechen.