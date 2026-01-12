Spitzenkandidaten auf dem Podium: Wer hat den besten Plan fürs Land?

1 Von links oben im Uhrzeiger: Bei der Podiumsdiskussion werden Grünen-Spitzenkandidat Cem Özdemir, CDU-Spitzenkandidat Manuel Hagel, FDP-Landeschef Hans-Ulrich Rülke, SPD-Chef Andreas Stoch sowie die Spitzenkandidatin der Linken Mersedeh Ghazaei und AfD-Spitzenkandidat Markus Frohnmaier aufeinandertreffen. Foto: Gottfried Stoppel

Die Landtagswahl ist eine Richtungswahl. Bei der Veranstaltung aus der Reihe „StZ im Gespräch“ und „Treffpunkt Foyer“ fühlen wir den Spitzenkandidaten der großen Parteien auf den Zahn.











Am 8. März 2026 entscheiden die Wählerinnen und Wähler in Baden-Württemberg über einen Wechsel im Land. Nach 15 Jahren räumt Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) seinen Platz – in einer schwierigen Zeit. Das Musterländle Baden-Württemberg steckt in einer schweren Wirtschaftskrise, die Sicherheitslage international ist angespannt und Deutschland braucht tiefgreifende Reformen. Mit welchen Konzepten gehen die Spitzenkandidaten der sechs größten Parteien in dieser Situation ins Rennen und in welchen Konstellationen wollen sie regieren?