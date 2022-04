Diskussion um Zukunft von St. Monika in Ostfildern

1 Alles ist in Frage gestellt: das katholische Gemeindehaus und die Kirche St. Monika in Ruit. Foto: /Ines Rudel

Verkleinern, abreißen oder doch so groß erhalten? Die Ruiter Katholiken hängen an der Kirche St. Monika, aber die Diözese fordert eine Reduzierung des Immobilienbestands.















Eine folgenschwere Entwicklung, die seit Jahren viele kirchlichen Gemeinden trifft: Die Zahl der Mitglieder geht deutlich zurück – und damit schwinden die Steuereinnahmen. Kirchen werden immer leerer, Gemeindehäuser kaum noch genutzt. Doch die Immobilien müssen unterhalten werden. In Zeiten wie diesen mit exorbitant gestiegenen Energiepreisen für viele Glaubensgemeinschaften eine kaum noch stemmbare Aufgabe. Weil in der katholischen Kirche zudem ein eklatanter Priestermangel herrscht, werden Gemeinden zusammengelegt, größere Seelsorgeeinheiten gebildet. Doch diese müssen auch finanzierbar sein. Angesichts dieser Entwicklung fordert auch die Diözese Rottenburg-Stuttgart straffere Strukturen. Immobilienkonzepte müssen her, damit die Gemeinden dauerhaft finanziell überleben können.