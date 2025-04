1 So blicken die vier Bürgermeister von Esslingen in das Plenum des Gemeinderats – hier bei der konstituierenden Sitzung im Sommer des vergangenen Jahres. Foto: Ines Rudel

Der Esslinger Oberbürgermeister Matthias Klopfer hat schon drei Vertreter – jetzt soll noch ein vierter dazukommen. Wie wird das begründet? Und wem gefällt das nicht?











In einer Zeit, in der viele Städte und Gemeinden – auch Esslingen – von einer schwierigen Haushaltslage sprechen, will sich die Verwaltung verstärken. Nicht in der Breite, sondern an der Spitze. Vier Bürgermeister sind nicht genug, ein fünfter soll dazu kommen. Kosten: 180 000 Euro, so die Auskunft der Verwaltung.