Experte: Oliver Blume hat in der Doppelrolle an Reputation verloren

1 VW- und Porsche-Chef Oliver Blume sagt, seine Doppelrolle sei „nicht für die Ewigkeit ausgelegt“. Foto: Malin Wunderlich/dpa

Autoanalyst Jürgen Pieper kritisiert die Eigentümerfamilien von VW und Porsche. Sie hätten „eine gewisse Sturheit entwickelt, sich nicht vom Finanzmarkt treiben zu lassen“.











Für die Frage der Fragen hat sich der VW- und Porsche-Chef Oliver Blume eine stets gleich lautende Antwort zurechtgelegt. Wie lange er die Doppelrolle als Chef von zwei Autokonzernen, die besonders am Finanzmarkt kritisch gesehen wird, noch ausüben wird? Blume sagt dazu seit Monaten, sie sei „nicht für die Ewigkeit ausgelegt“ – so auch jetzt wieder in einem aktuellen Interview der Deutschen Presse-Agentur (dpa).