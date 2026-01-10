Diskussion um Stuttgart-Sign: 470.000 Euro für Selfie-Schriftzug – ist das nötig?

470.000 Euro für Selfie-Schriftzug – ist das nötig?

1 Vor dem Stadtpalais (links oben) und in der Königstraße (rechts) gibt es bereits Stuttgart-Schriftzüge, aber die sind der CDU zu unscheinbar. Ihr schwebt ein LED-beleuchtetes Sign wie jenes in Toronto vor. Foto: Lchtgut/imago/StZN

Das geplante Stuttgart-Sign auf dem Marktplatz sorgt für Diskussionen. Was ist geplant? Und warum reichen die Schriftzüge auf der Königstraße und vor dem Stadtpalais angeblich nicht?











Es ist auch im neuen Jahr eine noch viel diskutierte Entscheidung des Stuttgarter Doppelhaushalts 2026/27: das Stuttgart-Sign, ein riesiger beleuchteter Schriftzug, der die Stadt 470.000 Euro kosten soll. Mit einer knappen Mehrheit hatten die Gemeinderätinnen und -räte trotz aller Sparzwänge und Kürzungen etwa im Kultur- und Jugendbereich im Dezember für das touristische Fotomotiv gestimmt.