8 Autofahren geht jetzt noch. Aber nicht mehr lange. Die Ritterstraße wird in eine Fußgängerzone umgewandelt. Die vorbereitenden Bauarbeiten beginnen am Montag, 2. November. Foto: Roberto Bulgrin

Am Montag starten die Bauarbeiten in der Ritterstraße – sie wird in eine Fußgängerzone umgewandelt. Zunächst probeweise. Von einem Ende des Parksuchverkehrs und mehr Aufenthaltsqualität spricht die Stadt Esslingen. Doch der ohnehin schon gebeutelte Einzelhandel befürchtet Nachteile.

Esslingen - Ritterstraße – das klingt nach Kampfeslust. Und tatsächlich wird die Straße derzeit zum Turnierplatz. Denn die vorbereitenden Bauarbeiten für ihre Umwandlung in eine Fußgängerzone, die am heutigen Montag starten, sorgen für Diskussionsstoff. „Durch die Maßnahme möchten wir den Parksuchverkehr in die östliche Altstadt verlagern und die Aufenthaltsqualität in der Ritterstraße steigern“, begründet Ruth Clemens-Martin vom Stadtplanungsamt diesen Schritt. Doch Alexander Kögel übt als Vorsitzender der City Initiative Esslingen heftige Kritik: Der Vorstand ziehe angesichts der Art der Umgestaltung der Ritterstraße seine Zustimmung wieder zurück.