1 Viele Autos und vergleichsweise wenig öffentliche Parkplätze sorgen selbst in Esslinger Wohngebieten für Frust. Foto: Ines Rudel

In Esslingen ist der Parkdruck hoch. Statt weiterer Stellplätze will die Stadt Radverkehr und ÖPNV fördern, um die Straßen zu entlasten. Doch die Gesellschaft ist für den Autoverzicht noch nicht reif, meint ein Experte.

Esslingen - Dasselbe Problem stößt auf die immer gleichen Widerstände: In vielen Stadtteilen beschweren sich Esslinger darüber, dass sie nach Feierabend keinen regulären Parkplatz mehr in der Nähe finden – und dann zu den ungewöhnlichsten Zeiten der Ordnungsdienst vorbei schaut. Auch Markus Cziesla aus Wäldenbronn ist unglücklich. Er wohnt in der Stettener Straße, in der es nur wenige öffentliche Stellplätze gibt und keine Ausweichmöglichkeit in Nebenstraßen. „Jeden Abend fahre ich die Straße mehrmals ab, nur um dann meistens keinen regulären Parkplatz zu bekommen“, erzählt der Familienvater. Ist das der Fall, parkt er im Halteverbot oder auf einem Stellplatz, der über Nacht von 17 bis 7 Uhr freigegeben ist – das passt allerdings nicht zu Czieslas Arbeitszeiten, weshalb er morgens oft ein Knöllchen kriegt. Auch sein Sohn, der ein Freiwilliges Soziales Jahr im Rettungsdienst macht, sucht nach Schichtende um 23 Uhr vergeblich eine Parklücke. Auf seine Beschwerden an die Stadt erhielt der Vater bislang keine Antwort. „Leider hat man als Bürger nur das Recht, Strafen zu bezahlen, aber nicht das Recht sich mit den Verantwortlichen um eine Problemlösung zu kümmern“, schäumt Cziesla.