Diskussion um Brache in Esslingen: Warum aus einer Gewerbefläche ein Busparkplatz werden könnte

Diskussion um Brache in Esslingen

1 Die Zukunft der Brache an der Dornierstraße in Esslingen-Sirnau ist ungewiss: Aus der Gewerbefläche könnte eine Betriebsfläche für den städtischen Busverkehr werden. Foto: Roberto / Bulgrin

Die Stadt Esslingen will ein brach liegendes Grundstück in Sirnau als Abstellfläche für Busse an den Städtischen Verkehrsbetrieb übertragen. Im Gemeinderat gibt es erhebliche Vorbehalte gegen das Vorhaben auf einer der letzten Freiflächen der Stadt.











An diesem Grundstück scheiden sich die Geister: Die Brachfläche in der Dornierstraße im Esslinger Gewerbegebiet Sirnau ist eine der wenigen Freiflächen, die es in Esslingen noch gibt. Nun hat die Stadtverwaltung vorgeschlagen, das Areal als Abstellfläche für Busse des Städtischen Verkehrsbetriebs zu nutzen. Für die einen ist das die ideale Lösung, um die Verkehrswende voranzutreiben, für die anderen eine vertane Chance für die Wirtschaft.