Diskussion über Plochinger Bücherei: Brandschutz und Barrierefreiheit lassen zu wünschen übrig

1 Mit einem Anbau im Tiefhof (im Vordergrund) könnten der Brandschutz und die Zugänglichkeit der Stadtbücherei verbessert werden. Foto:

In der Plochinger Bücherei mangelt es an Brandschutz und an der Barrierefreiheit. Wie das Problem gelöst werden könnte, ist bei den Gemeinderäten allerdings umstritten. Am Dienstag wird beraten.











Link kopiert

Personen mit Mobilitätseinschränkungen – seien es Rollstuhlfahrer oder Senioren – haben in der Plochinger Stadtbücherei schlechte Karten. Denn die Bücher für Erwachsene sind in den beiden oberen Stockwerken zu finden – und dorthin führt nur eine Treppe. Von daher ist es beachtlich, dass im vergangenen Jahr trotzdem „127 Leser und Leserinnen zwischen 65 und 90 Jahren aktiv die Stadtbibliothek genutzt“ haben, wie die Büchereileiterin Alexandra Frisch in ihrem Jahresbericht für den Gemeinderat schreibt.