1 Der Tod von George Floyd führte zu internationalen Protesten. Hier versenken Demonstranten im Hafen von Bristol die Statue von Edward Colston, einem Sklavenhändler im 17. Jahrhundert. Foto: Ben Birchall/dpa

Die Äußerungen des CDU-Politikers Thaddäus Kunzmann im Kreis Esslingen über den Tod von George Floyd haben die Diskussionen über Alltagsrassismus neu entfacht.

Esslingen - Die Äußerungen des CDU-Kreisvorsitzenden Thaddäus Kunzmann zum Tod von George Floyd haben im Kreis Esslingen die Diskussion um Rassismus und latenten Alltagsrassismus neu entfacht. Die Grünen des Kreisvorstands Esslingen kritisieren die Äußerungen von Thaddäus Kunzmann scharf. Der Landesverband der kommunalen Migrantenvertretungen begrüßte die aktuelle Debatte über Rassismus. „Rassismus ist kein Kavaliersdelikt. Es geht nicht darum, jemanden den man nicht kennt, nicht zu mögen,“ sagte der Vorsitzende des Landesverbandes Dejan Perc, „sondern es geht darum, jemanden den man nicht kennt, aufgrund von Aussehen, Zugehörigkeit, und Sozialisation auszugrenzen, zu diskriminieren, ja sogar zu töten.“

Der Tod des Schwarzen George Floyd im US-Bundesstaat Minnesota Ende Mai führte weltweit zu Protesten gegen Rassismus. Er starb nach einem brutalen Polizeiübergriff. Kunzmann, der auch Demografiebeauftragter in Baden-Württemberg ist, postete auf Facebook: „Ich finde den Tod von George Floyd schlimm... Zur Wahrheit gehört auch, dass Floyd ein Gewaltverbrecher mit beträchtlichem Vorstrafenregister war. Niemand von uns wollte ihm in der Nacht begegnen.“Der Chef des SPD-Kreisverbandes Michael Beckhatte daraufhin den Rücktritt Kunzmanns als Demografiebeauftragter verlangt.

Grüne analytisch

Die Grünen nahmen die Äußerung Kunzmanns analytisch auseinander. Der Kreisvorstand sah in dessen Äußerungen „ein untrügliches Merkmal von Rassismus“. Kein Blick auf einen anderen Menschen erlaube es, eine derartige Bewertung vorzunehmen, erklärte der Kreisvorstand. Zwar sei es verständlich, dass man nicht jedem Menschen mit der immerwährend gleichen Sympathie begegne. „Dies aber schon aus der Ferne an Äußerlichkeiten wie Hautfarbe, Geschlecht, Aussehen oder Kleidungsstücken festzumachen, ist ein untrügliches Merkmal von Rassismus.“

Kein Beifall in der CDU

Auch in der CDU gab es keinen Beifall für Kunzmann. Der CDU-Bundestagsabgeordnete Markus Grübel fand immerhin einen positiven Kern, nämlich, dass Kunzmann seinen Post wieder gelöscht habe. „Er hat ja selbst eingeräumt, dass er sich missverständlich ausgedrückt hat.“ Tim Hauser, stellvertretender Kreisvorsitzender im Verband Esslingen, kommentierte: „Die Worte, die Thaddäus Kunzmann verwendet hat, hätte ich so sicherlich nicht gewählt.“

Kunzmann hatte den Post gelöscht und in einem zweiten Post versucht, den ersten zu erklären. Floyd sei in den USA getötet worden. „In Deutschland wäre Floyd so nicht gestorben. Wir haben in Deutschland keine Bevölkerungsmitte, die rassistisch denkt und auch keine Polizei, die willkürlich gewalttätig ist.“

Bei uns in Deutschland sei es „nicht so schlimm wie in den USA“ – dies sei kein akzeptabler Gradmesser für Diskriminierung und Rassismus, erklärten die Kreisgrünen. Es stünde dem Demografiebeauftragten des Landes Baden-Württemberg nicht gut zu Gesicht, sich einerseits beruflich für die Zusammensetzung der Gesellschaftsstruktur verantwortlich zu zeichnen und dennoch einzelne Gruppen nicht als gleichwertig zu beachten.