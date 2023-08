1 Die Hauptzufahrt zum Köngener Postfrachtzentrum soll künftig von Norden her erfolgen. Ein zweites Parkhaus wird dort aber offenbar nicht mehr benötigt. Foto: /Kerstin Dannath

Das im Zuge der Erweiterung des DHL-Postfrachtzentrums in Köngen geplante zweite Parkhaus ist plötzlich nicht mehr nötig. Die Anrainergemeinden fordern ein neues Verkehrsgutachten mit Schwerpunkt auf den ruhenden Verkehr.















Seit Jahren sorgt die geplante Erweiterung des DHL-Postfrachtzentrums in Köngen neben jeder Menge Arbeit für die Kommunalpolitik auch für reichlich Diskussionen in den beiden Anrainergemeinden Köngen und Wendlingen. Erst im Juni dieses Jahres wurden mit der Verabschiedung der Änderung des Flächennutzungsplans sowie des vorhabenbezogenen Bebauungsplans seitens des Gemeindeverwaltungsverbands Wendlingen am Neckar (GVV), der für das auf beiden Gemarkungsflächen gelegene Gelände zuständig ist, die Weichen gestellt.