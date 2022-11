Frauen in Führungspositionen Eine schwierige Operation: der Aufstieg zur Chefärztin

In der Sana-Herzchirurgie Stuttgart hat eine Frau die Leitung der Kinderherzchirurgie übernommen – als erste Ärztin bundesweit in dieser Funktion. Warum Frauen mit Aufstiegsambitionen in der Medizin noch vor so vielen Hürden stehen.