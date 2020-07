1 Jennifer Grey und Clark Gregg lassen sich scheiden. Foto: Jason Redmond/EPA/dpa Foto: dpa

Für die Ehe von Jennifer Grey und Clark Gregg sah es schon lange nicht gut aus. Anfang des Jahres trennte sich das Paar. Nun lässt es sich auch scheiden.

Los Angeles - Die amerikanische Schauspielerin Jennifer Grey (60) und ihr Mann und Kollege Clark Gregg (58) haben sich nach 19 Jahren Ehe getrennt. "Wir haben kürzlich die schwierige Entscheidung getroffen, uns scheiden zu lassen", teilte das Paar auf Instagram mit.

Schon im Januar hätten sie sich getrennt, aber als Familie würden sie eng miteinander verbunden bleiben, hieß es in der gemeinsamen Erklärung. Sie würden "total heulen", während sie dies mitteilen, schrieben die Schauspieler zu einem gemeinsamen Foto, auf dem sie sich umarmen. Sie hatten sich im Juli 2001 das Ja-Wort gegeben, für beide war es die erste Ehe.

Grey war 1987 an der Seite von Patrick Swayze durch die Musik-Romanze "Dirty Dancing" über Nacht bekannt geworden. Swayze spielte den blendend aussehenden Tanzlehrer Johnny, der sich in die anfangs schüchterne 17-jährige Baby verliebt. Der Kult-Klassiker mit Hits wie "(I've had) The Time of My Life" und "She's Like the Wind" machte sie zu einem der berühmtesten Leinwandpaare. Swayze war 2009 im Alter von nur 57 Jahren an Krebs gestorben.

© dpa-infocom, dpa:200704-99-669678/2