Dirndl-Event von Breuninger in Stuttgart: Während Wiesn und Wasen geht Kinga Mathe jeden Tag zur Infusion

18 Designerin Kinga Mathe (Zweite von links) mit Breuninger-Geschäftsführerin Andrea Girsch (links) und Influencerinnen. Foto: Lichtgut/Zophia Ewska

30 Tage vor dem Volksfest-Start feiert Breuninger den ersten Dirndl-Event der Saison über den Dächern von Stuttgart. Designerin Kinga Mathe verrät vor Influencerinnen, wie sie sich während Wiesn und Wasen fit hält: „Jeden Tag lass’ ich mir eine Infusion legen.“











Der vielleicht am häufigsten geäußerte Satz in der Lennarts Rooftop Lounge im sechsten Stock des EmiLu-Hotel an diesem Abend lautet: „Siehst du gut aus!“ Aus der gesamten Republik sind Influencerinnen angereist: Sie tragen Dirndl, fotografieren eifrig mit ihren Drei-Linsen-Smartphones, umarmen und loben sich gegenseitig. Breuninger hat zum Launch-Event mit der Designerin Kinga Mathe eingeladen, damit es auf den Internet-Portalen mit Trachten-News aus Stuttgart brummt.

Aus Frankfurt ist Top-Model Bruna Rodrigues angereist

Das brasilianische Top-Model Bruna Rodrigues ist mit dem Zug aus Frankfurt angereist, steht ganz in Schwarz (eine Trendfarbe für das Dirndl 2024) auf der Dachterrasse und bewundert die Stadt von oben. Sonst werde sie nach München eingeladen, wenn es um Dirndl gehe, nun also sei Stuttgart dran. Als Bühne für die Trachtenmode, erfährt sie, sei das Cannstatter Volksfest längst mindestens genauso wichtig wie die Münchner Wiesn.

Breuninger hat sich von dem 2008 in Stuttgart gegründeten und vor drei Jahren nach München umgezogenen Label der 44-jährigen Kinga Mathe eine „Exklusiv-Kollektion“ designen lassen, die am Dienstagabend über den Dächern von Stuttgart vorgestellt wird. Andrea Girsch, die Geschäftsführerin des Breuninger Flagship Store am Marktplatz, erzählt, wie sie 2008 „als Azubine“ die gebürtige Ungarin kennen gelernt hat, als diese dem Lifestyle-Kaufhaus erstmals ihre Entwürfe präsentieren durfte: „Ich war damals ziemlich nervös.“ Darauf erwidert die Wahl-Münchnerin: „Das war ich auch.“

Designerin Kinga Mathe entwirft Kollektion exklusiv für Breuninger. Foto: Lichtgut/Zophia Ewska

Abgesprochen ist es nicht, aber Girsch und Mathe tragen die gleiche Dirndl-Bluse. Die sei gerade voll im Trend, ist in der Rooftop-Bar zu erfahren: Die hochgeschlossene Bluse ist ein Hauch von Nichts, gewährt aber dank transparentem Spitzenstoff mit filigranen Stickereien tiefe Einblicke. Für die Breuninger-Dirndl made by Kinga Matha zahlt man zwischen 699 und 899 Euro. Das Lifestyle-Kaufhaus präsentiert beim Volksfest erneut Dieter-Thomas Kuhn im Göckelesmaier-Zelt. Die Karten waren innerhalb von drei Tagen ausverkauft.

Kinga Mathe, sichtlich im Glück, mal wieder in der Stadt zu sein, in der sie über 30 Jahre gelebt hat, erklärt, was sonst noch gut läuft in dieser Saison: „Die Farben grün und oliv, Erdtöne, aber auch Schwarz und Weiß.“ Dirndl seien „leicht und luftig“ und drückten „die Liebe am Leben“ aus. Ob es „No-gos“ bei Trachten gebe, fragt Breuninger-Geschäftsführerin Andrea Girsch. Erlaubt sei was gefällt, antwortet die Designerin. Verbote werde aus ihrem Mund niemand hören.

In Stuttgart verrät die Star-Designerin außerdem, wie sie sich fit hält für Wiesn und Wasen. Im vergangenen Jahr sei sie an insgesamt 18 Tagen in Zelten von Volks- und Oktoberfest gewesen. Das gehe an die Substanz. „Ich hab’ mir jeden Tag beim Arzt eine Infusion mit Vitaminen legen lassen“, sagt sie. Dies wolle sie auch in dieser Saison tun. Und ganz wichtig sei es, „nicht jeden Tag Alkohol zu trinken“. Auch alkoholfreies Bier schmecke gut, findet die 44-Jährige. Beim Wasen-Warmup im EmiLu-Hotel gibt es schon mal einen Drink auf Eis ohne Promille. Der schmeckt mit der Panoramasicht auf die City bei schönem Spätsommerwetter umso besser.