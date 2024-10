Diplomatie: Russland beruft Botschafter aus Washington ab

1 Russlands Botschafter in Washington Antonow meldete sich immer wieder zu Wort (Archivbild) Foto: Patrick Semansky/AP

Antonow galt als eines der markantesten Gesichter der russischen Außenpolitik. Oft meldete sich der Botschafter in politischen Streitfragen zu Wort und griff den Westen an.











Washington/Moskau - Russland hat seinen langjährigen Botschafter in Washington, Anatoli Antonow, aus den USA abberufen. "Der russische Botschafter in den USA Anatoli Iwanowitsch Antonow beendet seinen Außendienst in Washington und kehrt nach Moskau zurück", bestätigte das russische Außenministerium eine entsprechende Anfrage der Nachrichtenagentur Interfax. Der 69 Jahre alte Diplomat war seit 2017 Botschafter in den USA.

Antonow galt als Hardliner. Vor seiner Zeit als Diplomat war er stellvertretender Verteidigungsminister in Russland. Den Angriffskrieg seines Landes gegen die Ukraine verteidigte Antonow auch auf seinem diplomatischen Posten vehement und mit harten verbalen Attacken gegen den Westen.