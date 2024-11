Diplomatie: EU-Außenbeauftragter Borrell zu Gesprächen in Kiew

EU-Außenbeauftragter Borrell zu Gesprächen in Kiew

1 Josep Borrell war bereits mehrfach in der von Russland angegriffenen Ukraine, um dem Land die Solidarität der EU zu versichern. (Archivbild) Foto: --/President Of Ukraine/APA Images via ZUMA Press Wire/dpa

Der EU-Außenbeauftragte Josep Borrell ist zu einem Überraschungsbesuch nach Kiew gekommen. Es dürfte die letzte Visite des Spaniers auf diesem Posten in der ukrainischen Hauptstadt sein.











Kiew - Der EU-Außenbeauftragte Josep Borrell ist in der ukrainischen Hauptstadt Kiew zu Gesprächen eingetroffen. Es sei bereits sein fünfter Besuch dort seit Beginn des russischen Angriffskriegs, teilte Borrell auf der Plattform X mit. "Die Unterstützung der EU für die Ukraine war meine persönliche Priorität während meiner Amtszeit und wird ganz oben auf der EU-Agenda bleiben." Die Visite sei auch sein Abschiedsbesuch auf dem Posten des EU-Außenbeauftragten, so Borrell. Die Amtszeit des Spaniers läuft aus.

Am Bahnhof wurde er von der EU-Botschafterin in Kiew, Katarina Mathernova, in Empfang genommen. Im Tagesverlauf ist ein Treffen mit dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj geplant.