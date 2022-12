8 Frauen mit sogenanntem Pussy Hat in New York, der von 2017 an bei Demonstrationen für Frauenrechte vor allem in den USA getragen wurde. Foto: /Hans Lucas/Pascal Sonnet

Die Geschichte wird meist von Männern erzählt und handelt von Männern. Was haben Frauen in früheren Jahrhunderten gemacht? Objekte in einem Buch geben unterhaltsam Aufschluss und zeigen, wie einfallsreich und stark Frauen immer waren.















Das Interessanteste aus vergangenen Jahrhunderten, vielleicht auch das, was am meisten über sich selbst hinaus und ins Heute weist, ist das Alltägliche. In ihrem Buch „Die Dinge der Frauen“ stellt die Kulturwissenschaftlerin Annabelle Hirsch Gegenstände aus der jahrtausendealten Menschheitsgeschichte vor, die Frauen gehörten. Sie „erzählen von kleinen und großen Momenten“, erzählen „über ihren Alltag, über das Dasein als Frau“.