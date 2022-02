Esslinger Haecker-Preis für Maria Kalesnikava Solidarität mit einer aufrechten Kämpferin

In ihrer Heimat Belarus sitzt Maria Kalesnikava wegen ihres Widerstands gegen das dortige Regime in Haft. Als Zeichen der Solidarität wird die Musikerin, die jahrelang in der Stuttgarter Region gelebt hat, im März mit dem Esslinger Theodor-Haecker-Menschenrechtspreis ausgezeichnet.