Digitalisierung in Esslingen

1 Ein Bild der CDU aus lustigeren Tagen beim Stallwärterfest in Esslingen 2020. Bundestagsabgeordneter Markus Grübel, die Landespolitiker Wolfgang Reinhardt und Andreas Deuschle sowie der Chef der Esslinger CDU Tim Hauser (von links). Foto: Ines Rudel

In seinem Kommentar bewertet Johannes M. Fischer die Lage der CDU in Esslingen. Er kommt zu dem Schluss: Es läuft ziemlich viel schief zur Zeit.















Link kopiert

Esslingen - Zurzeit hat es der Stadtverband der CDU in Esslingen offenkundig darauf angelegt, sich selbst zu zerlegen. Vor wenigen Tagen wechselten der CDU-Fraktionschef Jörn Lingnau und die die Stadträtin Regina Hemminger die Seiten und schlossen sich der FDP-Fraktion an. Erschreckend der Kommentar des Vorsitzenden der Esslingen-CDU Tim Hauser: Es habe keine Anzeichen dafür gegeben. Das klingt naiv: Es muss Anzeichen gegeben haben, denn, wie Hauser selbst einräumt, trifft niemand so eine Entscheidung über Nacht. Die Signale wurden offenkundig übersehen.