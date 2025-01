Digitalisierung im Rathaus Esslingen: Stadt will mit neuem Amt für Zukunft gewappnet sein

1 Die Digitalisierung bekommt in Esslingen ein eigenes Amt. Foto: Roberto Bulgrin

Esslingen hat ein neues Amt für Digitalisierung, IT und Organisation eingerichtet. Die Stadtverwaltung hofft, damit in Zeiten des rasanten technologischen Fortschritts gut aufgestellt zu sein. Es gibt aber auch Kritik.











Link kopiert

Die Digitalisierung hat in den vergangenen Jahren immer mehr an Bedeutung gewonnen – auch in öffentlichen Verwaltungen. In Esslingen hat man im Jahr 2019 eigens eine Stabstelle Digitalisierung eingeführt, die das Thema verstärkt vorantreiben sollte. Nun folgt der nächste Schritt: Seit Jahresbeginn gibt es ein Amt für Digitalisierung in Esslingen. Dieses soll angesichts des rasanten technologischen Fortschritts und der wachsenden Bedeutung der IT als schlagkräftige Einheit in diesem Bereich dienen.