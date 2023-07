1 Zurückgegeben werden müssen die Tablets von den Lehrkräften allerdings nicht. Foto: dpa/Rolf Vennenbernd

Weil das Land sich finanziell nicht beteiligt, wird Esslingen die iPads zwar am Netz lassen, aber nicht warten. Eigentlich sollte es ab diesem Jahr zwischen den Schulträgern und dem Land eine neue Festlegung geben, wie Support und Neubeschaffung aufgeteilt werden.















Die rund 800 Lehrkräfte in Esslingen müssen mit Beginn der Sommerferien ihre Tablets doch nicht zurückgeben. 2021 hatte die Landesregierung den Gemeinden und Städten Bundesmittel zur Verfügung gestellt, um Lehrerinnen und Lehrer mit Geräten zu versorgen. Spätestens ab diesem Jahr sollte es zwischen den Schulträgern und dem Land eine neue Festlegung geben, wie Support und Neubeschaffung aufgeteilt werden. „Eine solche Regelung gibt es Stand heute nicht. Die Landesregierung hat sich geweigert, ab dem Jahr 2023 dafür weitere Mittel in den Haushalt einzustellen“, heißt es in einem am Montag verschickten Brief. In dem informieren Esslingens Erster Bürgermeister Ingo Rust, der auch für Digitalisierung zuständig ist, und Sozialbürgermeister Yalcin Bayraktar ihre Schulen darüber, dass die Stadt keine Reparaturen, Ersatzbeschaffungen und keine Wartung für Lehrergeräte leistet. Aber um den digitalen Fortschritt nicht zu gefährden, werde Esslingen die Kosten für „das Mobile-Device-Management übernehmen und die Geräte am Schulnetz belassen“. Im letzten Jahr hatte Esslingen über die Region hinaus mit der Drohung Schlagzeilen gemacht, die Lehrer-Tablets einzusammeln, sollte das Land sich nicht bewegen.