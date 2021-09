In Kitas in NRW Zwei Kinder kommen bei tragischen Unfällen ums Leben

Ein zweijähriges Kind stirbt tragisch beim Mittagsschlaf in einer Kita in Gelsenkirchen. Vermutlich erstickte der Kleine, weil er den Kopf einklemmte. Nur einen Tag später, am Dienstag, stirbt ein Fünfjähriger – ebenfalls in einer Kita. Auch er wird eingeklemmt.