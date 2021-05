1 Am Samstag präsentieren sich die OB-Wahl-Kandidaten in Esslingen beim EZ-Forum erstmals gemeinsam in der Öffentlichkeit. Foto: dpa

Am Samstag findet die erste digitale Livediskussion mit den vier Kandidaten für die OB-Wahl in Esslingen am 11. Juli statt. Von 18.15 Uhr an geht es um das Thema Stadtentwicklung. Seien Sie mit dabei - den Link zur Veranstaltung finden Sie unten im Text!

Esslingen - Am 11. Juli wählt Esslingen für die kommenden acht Jahre einen neuen Oberbürgermeister. Am Samstag von 18.15 Uhr geht es für Matthias Klopfer (SPD), Vittorio Lazaridis (Grüne), Martin Aucherbach (Linke) und Daniel Töpfer (CDU/Freie Wähler/FDP) in der ersten digitalen Livediskussion mit den OB-Kandidaten um das Thema Stadtentwicklung. Moderiert wird die erste Sendung von Johannes M. Fischer und Lena-Sarah Novakovic. Die Zuschauer haben die Möglichkeit, während der Sendung Fragen an die Kandidaten zu stellen. Wichtig für die Zuschauer: Sie selbst erscheinen nicht im Bild und auch nicht im Ton. Die Kamerafunktion muss also nicht extra aktiviert werden.

Zur Veranstaltung Die Veranstaltung führen wir mit Hilfe des Meeting Tools „Zoom“ der Firma Zoom Video Communications Inc. durch. Dabei handelt es sich um ein amerikanisches Unternehmen. Mit der Teilnahme an der Veranstaltung stimmen Sie den Datenschutzrichtlinien von „Zoom“ zu. Die Datenschutzrichtlinien von „Zoom“ finden Sie hier: https://zoom.us/docs/de-de/privacy-and-legal.html. Hinweise zur Nutzung von Zoom bei der Eßlinger Zeitung finden Sie in unseren Datenschutzbestimmungen. Wir werden das EZ-Forum als Video aufzeichnen, um die Aufzeichnung nach der Veranstaltung unseren Lesern auf esslinger-zeitung.de und auf unseren Social Media Kanälen zur Verfügung zu stellen. Sie werden als Gast/Publikum an dem Zoom Meeting teilnehmen und damit in der Aufzeichnung nicht zu sehen sein, dennoch möchten wir Sie hiermit darauf hinweisen. Mit Teilnahme an der Veranstaltung stimmen Sie einer Veröffentlichung dieser Aufzeichnung zu.

Wie Sie teilnehmen können

Anleitung für den Zugriff über Ihren Laptop oder Ihren Computer

Klicken Sie auf den folgenden Teilnahmelink: https://zoom.us/j/92605867921?pwd=b1ljL3NIZnJPbkY1ZjNHVHBuZFhwdz09

Die Zoom Zugangsseite öffnet sich daraufhin in Ihrem Standard-Browser Bitte beachten: Sollten Sie das Meeting-Tool „Zoom“ zum ersten Mal verwenden, müssen Sie sich den Zoom-Client herunterladen. Hierzu finden Sie unter dem Button „Meeting eröffnen“ einen Link zum Download. Der Download sollte nicht länger als eine Minute dauern.

Es öffnet sich ein Fenster in dem Sie aufgefordert werden Ihre E-Mail Adresse und Ihren Namen einzutragen. Sollte sich kein Fenster öffnen, klicken Sie bitte auf den Button „Meeting eröffnen“ oder „Meeting beitreten“.

Haben Sie Ihren Namen und Ihre E-Mail Adresse korrekt eingegeben, haben Sie über den Button „Dem Webinar beitreten“, der sich im selben Fenster befindet, die Möglichkeit dem Meeting beizutreten

Bitte beachten – Zoom ID und Kenncode:

In seltenen Fällen werden Sie aufgefordert die Zoom-ID oder den Kenncode für das Meeting einzugeben, damit Sie an dem Meeting teilnehmen können. Diese finden Sie hier untenstehend: Zoom ID: 926 0586 7921 Kenncode: 333222

Anleitung für den Zugriff über mobile Geräte

Sollten Sie über mobile Geräte (Smartphone oder Tablet) auf das Meeting zugreifen wollen – wir empfehlen allerdings einen Laptop – dann gehen Sie bitte wie folgt vor:

Laden Sie sich vorab die Zoom App auf Ihr Gerät herunter, entweder über den Google Playstore oder den App Store

Nach dem Download und der Installation der App, klicken Sie bitte auf den folgenden Teilnahmelink: https://zoom.us/j/92605867921?pwd=b1ljL3NIZnJPbkY1ZjNHVHBuZFhwdz09

Es öffnet sich ein Fenster in dem Sie aufgefordert werden Ihre E-Mail Adresse und Ihren Namen einzutragen. Sollte sich kein Fenster öffnen, klicken Sie bitte auf den Button „Meeting eröffnen“ oder „Meeting beitreten“.

Haben Sie Ihren Namen und Ihre E-Mail Adresse korrekt eingegeben, haben Sie über den Button „Dem Webinar beitreten“ welcher sich im selben Fenster befindet, die Möglichkeit dem Meeting beizutreten

