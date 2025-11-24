1 Seit einem Jahr ergänzt die digitale CityCard den analogen Stadtgutschein, diese kann bequem online erworben und lokal eingelöst werden. Foto: Esslinger Stadtmarketing & Tourismus GmbH

Ein Jahr digitale CityCard: Seit Dezember 2024 ist der beliebte Esslinger Stadtgutschein auch als digitale Version erhältlich. Dank vielseitiger Einlösemöglichkeiten und der Stärkung des lokalen Handels eine Win-Win-Situation.











Im Dezember 2024 ergänzte die Esslinger Stadtmarketing & Tourismus GmbH den analogen Gutschein im Kartenformat mit einer digitalen Variante – mit Erfolg. Die digitale CityCard wurde bereits vielmals gekauft und verschenkt. Der Vorteil gegenüber der klassischen Karte ist nicht nur, dass man ihn flexibel online und rund um die Uhr erwerben kann, sondern auch, dass man den Wert zwischen zehn und 150 Euro frei wählen und diesen auch in Teilbeträgen einlösen kann.

Stadtgutschein für alle – auch weiterhin analog und digital

Auch wenn die digitale Variante sich zunehmender Beliebtheit erfreut, bleibt die analoge Citycard im Scheckkartenformat weiterhin fester Bestandteil des Konzepts. Wer die CityCard verschenkt, macht nicht nur anderen eine Freude, sondern unterstützt auch die Betriebe in der Esslinger Innenstadt. Aktuell gibt es im Esslinger Stadtgebiet rund 100 Annahmestellen, davon akzeptieren bereits über 30 attraktive Annahmestellen auch die digitale Gutscheinvariante – mit kontinuierlichem Zuwachs.

Digital, flexibel und bald auch steuerfrei für Arbeitgeber

Im neuen Jahr kommt eine neue Funktion hinzu: Die digitale CityCard kann dann auch als steuerfreier Arbeitgebergutschein genutzt werden und wird somit die bisherige „BonusCard“ ergänzen. Unternehmen können somit ihren Mitarbeitenden einen monatlichen, steuerfreien Sachbezug von bis zu 50 Euro gewähren, welcher regional und einfach zu handhaben ist. So wird es zu einem Gewinn für beide Seiten: Arbeitgeber profitieren von einem attraktiven Anreizinstrument und gleichzeitig wird der lokale Handel in Esslingen gestärkt. Interessierte Firmen können sich per Mail vormerken lassen.

Weitere Informationen und einen Überblick, welcher Esslinger Stadtgutschein passend ist sowie über alle teilnehmenden Betriebe finden Interessierte auf der Webseite des Esslinger Stadtmarketing.