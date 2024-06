Digitale Bildung am Georgii-Gymnasium: Wie Esslinger Schüler spielerisch Programmieren lernen

1 Die Sechstklässlerin Romy Schwecher schickt ihre Figur auf den Weg. Foto: Roberto Bulgrin

Schülerinnen und Schüler des Esslinger Georgii-Gymnasiums nehmen an einem Programmier-Wettbewerb teil. Die Aufgaben sollen die Kinder an IT-Themen heranführen. Eine Lehrerin erklärt, warum das insbesondere bei Mädchen wichtig ist.











Samuel Schön verfolgt gespannt, wie sich die orangefarbenen Quadrate auf seinem Bildschirm verschieben und eine virtuelle Roboterfigur anheben. Die Bewegungsmuster hat der Schüler zuvor selbst programmiert. Sein Ziel ist es, den Code so zu schreiben, dass es der Roboter innerhalb eines festgelegten Zeitraums möglichst weit nach oben schafft. Dabei handelt es sich um eine der Aufgaben eines mehrwöchigen Online-Wettbewerbs des Göppinger IT-Dienstleisters Teamviewer. An ihm nehmen etwa 20 Schülerinnen und Schüler der sechsten, siebten und achten Klassen des Esslinger Georgii-Gymnasiums teil. Sie treten in Dreiergruppen an.