Dietmar Allgaier und Fritzle dabei: Der VfB Stuttgart kommt zum Markgröninger Schäferlauf

1 VfB-Präsident Dietmar Allgaier hat als Landrat des Landkreises Ludwigsburg beim Markgröninger Schäferlauf ein Heimspiel. Foto: IMAGO/Arnulf Hettrich

Der DFB-Pokalsieger löst einen an den Landkreis Ludwigsburg verliehenen Preis ein und sorgt für besondere Momente.











Link kopiert

Während zeitgleich die Fußballer des VfB Stuttgart bei Union Berlin über den grünen Rasen rennen, sorgt der Bundesligist am Rande des Stoppelfeldes des traditionellen Markgröninger Schäferlaufs für gute Laune und besondere weiß-rote Momente. Der DFB-Pokalsieger ist nämlich am Samstag und Sonntag, 23. und 24. August, mit einer eigenen Aktionsfläche präsent.

Austausch in entspannter Atmosphäre

Neben persönlichen Gesprächen mit VfB-Präsident Dietmar Allgaier, der als Landrat des Landkreises Ludwigsburg ein Heimspiel hat, warten am Kirchplatz Maskottchen Fritzle, eine Torwand, ein Glücksrad sowie ein Selfie-Spot auf die interessierten Besucher. Darüber hinaus können sich VfB-Mitglieder und Fans in einer Lounge in entspannter Atmosphäre austauschen.

Der VfB Stuttgart löst damit einen Preis ein, den der Landkreis Ludwigsburg gewonnen hatte. Im vergangenen Jahr veranstaltete der VfB Stuttgart im Rahmen der „VfB im Ländle“-Aktion einen Landkreis-Wettbewerb. Über zwölf Monate hinweg fand damals in jedem teilnehmenden Landkreis ein Event statt. Zu Jahresbeginn 2025 wurden dann die fünf Landkreise ausgezeichnet, die den größten prozentualen Mitgliederzuwachs verzeichnen konnten. Der Landkreis Ludwigsburg landete dabei mit insgesamt 11.087 Mitgliedern – darunter 2561 Neuanmeldungen – auf dem vierten Platz. Die Wahl des damit verbundenen exklusiven VfB-Auftritts auf einem Stadtfest fiel letztlich auf den Schäferlauf.