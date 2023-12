Dieselstraße und Koki in Esslingen: Kultur muss sich nach der Decke strecken

Dieselstraße und Koki in Esslingen

1 Steigende Mieten bringen das Kulturzentrum Dieselstraße in die Bredouille. Foto: Horst Rudel

Fehlende Einnahmen sowie steigende Preise für Mieten, Energie und anderes machen dem Kommunalen Kino und dem Kulturzentrum Dieselstraße in Esslingen zu schaffen. Beide hoffen nun auf städtische Unterstützung – die Vorzeichen sind unterschiedlich.











Künstler und Kultureinrichtungen haben schon einfachere Zeiten erlebt – auch in Esslingen. Erst hat ihnen die Coronazeit zugesetzt, dann rissen teils dramatisch gestiegene Kosten tiefe Löcher in die Kassen, und wenn dann auch noch Unvorhergesehenes dazwischenkommt, ist guter Rat teuer. Esslingens Kommunales Kino und das Kulturzentrum Dieselstraße können ein Lied davon singen. Weil dem Koki dringend nötige Zusatzeinnahmen aus dem sommerlichen Filmfestival auf der Burg wetterbedingt entgangen sind und weil die Dieselstraße mit heftig gestiegenen Mietkosten zu kämpfen hat, hoffen beide auf städtische Hilfe. Im Kulturausschuss des Gemeinderats kam das Thema nun auf den Tisch. Während der Dieselstraße ein einmaliger Sonderzuschuss für 2023 winkt, konnten sich die Verwaltung und die Ausschussmehrheit für eine höhere Koki-Förderung nicht erwärmen. Das letzte Wort hat nun am 18. Dezember der Gemeinderat.