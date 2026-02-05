Dieselstraße: Internationale Jazz-Stars kommen nach Esslingen

1 Der Klarinettist Louis Sclavis gastiert nicht zum ersten Mal in der Dieselstraße. Foto: Roberto Bulgrin

Das Esslinger Kulturzentrum Dieselstraße ist eine gute Adresse für anspruchsvollen Jazz. Mit zwei internationalen Stars beginnt am Sonntag die Frühjahrs-Jazzsaison.











Link kopiert

Für Freunde von anspruchsvollem Jazz hat Esslingen einiges zu bieten: Der traditionsreiche Jazzkeller, sommerliche Konzerte unter freiem Himmel und Maximilian Merkles internationales Festival im Herbst prägen das Bild einer lebendigen Szene. Das Kulturzentrum Dieselstraße trägt ebenfalls zum guten Ruf der Jazzstadt Esslingen bei. Seit vielen Jahren organisiert Manfred Müller dort eine Konzertreihe, die weit über Esslingen hinaus viele Freunde gefunden hat. Mit internationalen Gästen startet an diesem Wochenende die Frühjahrs-Jazzsaison der Dieselstraße.

Klarinette und Piano begegnen einander, wenn Louis Sclavis und Benjamin Moussay am Sonntag, 8. Feruar, ab 20 Uhr im Kulturzentrum in der Pliensauvorstadt auf der Bühne stehen. Für Manfred Müller ist Louis Sclavis einer der herausragenden Klarinettisten der Gegenwart: „Er spielt seine ausdrucksstarke Musik mit ungewöhnlicher Klarheit und Präzision. Und obwohl seine Technik enorm ist, überschattet sie nicht seine Musikalität.“

Benjamin Moussay präsentiert sich als fantasievoller Pianist mit sinnlichem Spiel zwischen traumhaften Klavierwirbeln und ruhigen und intimen Stimmungen. Ihre musikalische Finesse zeigen die beiden Musiker besonders eindrucksvoll in der Duo-Kommunikation, die sie auf bedeutenden Bühnen in ganz Europa präsentieren.

Hochkarätige Gäste in der Dieselstraße

Zwei weitere Konzerte von internationalem Rang präsentiert die Dieselstraße in der Frühjahrs-Jazzsaison: Bobo Stenson ist am Samstag, 15. März, ab 20 Uhr mit seinem Trio zu Gast. Die Veranstalter zählen den schwedischen Pianisten zu den großen Konstanten im europäischen Jazz: „Er verkörpert einerseits eine große innere Ruhe, andererseits sprudeln pausenlos schöne Ideen aus ihm.“

Zusammen mit ihm stehen Anders Jormin (Bass) und Jon Fält (Schlagzeug) auf der Bühne. „Tief in die Musik einzutauchen, um spielerisch Mögliches auszuloten und dabei intensive Emotionen hervorzurufen – dieses hehre Ziel verbindet die drei Musiker“, erklären die Veranstalter. Und schließlich sind am 10. Mai ab 20 Uhr der Stimmkünstler Andreas Schaerer und der Pianist Daniel Garcia in der Dieselstraße zu Gast.